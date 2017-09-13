Президент «Калгари»: мы больше не преследуем цель построить новую арену

Президент «Калгари Флэймз» Кен Кинг сообщил, что клуб прекратил попытки добиться постройки новой арены. Стадион «Скотиабанк Саддлдом», на котором выступают «огоньки», является старейшим в НХЛ, он построен в 1983 году.



«Мы больше не преследуем цель строительства новой арены. Владельцы выработали чёткое мнение по этому вопросу. Арена имеет большое значение, мы искали такую возможность долгое время. Но сейчас, по всей видимости, это невозможно сделать. Пришло время перестать притворяться и стать честными со своими болельщиками и городом. Мы уже не обсуждаем переезд. Будем работать с тем, что есть, как можно дольше. У нас это получалось на протяжении 36 лет, значит, мы должны делать это ещё какое-то время», — приводятся слова Кинга на официальном сайте клуба.

Беттмэн: арена «Калгари» устарела, нужно строить новую