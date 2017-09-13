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Белов: адаптация Манкинена затянулась, хорошо, что он забил первый гол в сезоне

13 сентября 2017, среда. 17:15 Хоккей

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов прокомментировал победу над «Сибирью» (5:4).

«Я считаю, что это был интереснейший матч. Потрясающая в Новосибирске обстановка. Мне было очень интересно принять участие в этой игре. Думаю, зрителям она понравилась. «Витязю» очень важен был результат после неудачной домашней серии. Попали в сложную ситуацию, половина команды из-за болезней и травм не могла принять участие. Сегодня чуть ли не впервые сыграли в почти оптимальном составе. У игроков было огромное желание. Нам, может, в концовке немного и повезло, но мы заслужили эту победу.

Адаптация Манкинена и Риссанена немного затянулась. Это стало неожиданностью, потому что в предсезонных матчах они забивали. Первый выезд был сложный, потом они сами заболели. Всё наложилось. Мы думаем, они выйдут на своё уровень. Хорошо, что Манкинену сегодня удалось забить первый гол в сезоне.

Бирюкова мы планировали поставить на игру с «Авангардом», но он заболел. Когда заболел Сапрыкин – он был ещё не готов, выбрали Тодыкова. То, что Михаил мало играть – это стечение обстоятельств. У нас два равноценных вратаря», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Мозик: «Витязь» был готов играть на полных оборотах с первых же минут

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Витязь ХК Сибирь Валерий Белов
Новости. Хоккей
13 сентября 2017, среда
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