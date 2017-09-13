Основин: «Сибири» нужно строже играть в своей зоне и лучше готовиться к матчу

Нападающий «Сибири» Вячеслав Основин прокомментировал поражение от «Витязя» (4:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ и поделился ожиданиями от матча с «Барысом».



«Что произошло в начале матча? Свои ошибки, ничего другого не происходило. Пропустили из-за своих ошибок. Нужно строже играть в своей зоне и лучше готовиться к матчу. В перерыве тренеры делали акцент на желании, на контроле шайбы. Чтобы создавали моменты, забивали. Нужно реализовывать свои моменты. У нас были шансы, нужно было дожимать соперника.

Мой первый гол за команду в этом матче? Позитив от заброшенной шайбы есть. Но всё же горечи о поражения больше, чем позитива от шайбы. Выезд в Астану? «Барыс» — очень хорошая команда. Я не считаю, что у них команда одного звена. Нужно играть сконцентрировано с каждой их пятёркой», — цитирует игрока клубное телевидение.

Также видео доступно на официальном канале клуба в YouTube.