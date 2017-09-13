Ковальчук: не заметил, что в составе «Автомобилиста» не было шестерых игроков

Нападающий СКА Илья Ковальчук прокомментировал победу над «Автомобилистом» со счётом 6:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Олег Валерьевич перед игрой предупредил, что «Автомобилист» — команда хорошая, много опытных ребят. Два года проигрываем им и дома, и на выезде. Для нас принципиально было победить в этот раз. Думаю, настраивать никого не надо было. Не обратил внимания, что в составе соперника не было шестерых игроков основы. Нам надо следить за своей командой, у них тоже есть ротация, как у всех. В третьем периоде пытались ещё забить. Как можно при такой поддержке играть на удержание счёта? У нас даже мысли такой нет. К сожалению, проиграли третий период, но завтра разберём и будем готовиться к «Магнитке».

Хорошо, что сразу трое хоккеистов могли сделать хет-трик, у Барабанова была пара моментов в третьем периоде. Звено наше сегодня неплохо сыграло. Мне было неважно, самому забить или помочь ребятам. Главное, что победили и зрители были довольны. Мы не думаем вперёд, готовимся к каждой игре. Не слышал, что кому советует Олег Валерьевич. Он взрослый человек, и, думаю, имеет право советовать что-то. «Магнитка» — одна из топовых команд лиги, все помнят прошлогодний финал. Думаю, будет ажиотаж. У нас задача победить.

Вчера оставил забавный комментарий под фотографией Малкина, личных счётов с Кесселом нет, просто подтруниваем друг над другом. Это нормально», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.