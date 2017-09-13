Крикунов: пустили игру со СКА на самотёк, шестерым игрокам дали отдохнуть

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов прокомментировал поражение от СКА со счётом 2:6 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы предупреждали игроков, чтобы играли аккуратно, не удалялись. В начале схватили удаления и пропустили голы. Потом уже не верили, что можем что-то сделать. Пустили игру на самотёк. Почему шесть игроков основы остались в запасе? Идут замены игроков, не играем одним и тем же составом. Наверное, подошла очередь этих ребят отдыхать. Впереди два матча с «Динамо», думаю, там будут играть эти ребята.

У Олега Валерьевича хороший состав. С такой командой не может быть плохой старт. Мы специально отдали в ВХЛ Устинского. Рассчитываем на него, но ему нужно игровое время, что ему сидеть. Мы готовим его, он в нашей команде», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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