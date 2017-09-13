Мальцев: в ВХЛ побыстрее бегают, в американский хоккей играют, в КХЛ — поумнее

Нападающий СКА Михаил Мальцев прокомментировал победу над «Автомобилистом» со счётом 6:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ и свои дебютные игры за петербургских «армейцев».

«В первом матче, с «Ладой», вообще не понимал, что происходит, сегодня чувствовал себя увереннее, хотя волнительно было. Ребята поддержали в команде. В принципе, уровень понимал, в Сочи на предсезонном турнире выходил на весь матч. КХЛ и ВХЛ — не день и ночь. В Высшей лиге даже игроки кое-где побыстрее бегают, здесь — поумнее, остановятся, пас отдадут. Там всё-таки американский хоккей.

Ярких советов от Ковальчука и Дацюка не было. Обычно партнёры по звену говорят, как лучше играть. СКА готовится к каждому матчу, не только к «Металлургу», хотим продолжать победную серию. Думаю, «Магнитка» будет самым сложным соперником. Сегодня собой доволен на четыре с минусом. Робость, наверное, не позволяет больше бросать. Слежу за нашими соперниками всегда, как последние матчи проводят», — передаёт слова Мальцева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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Также видео доступно на официальном канале клуба в YouTube.