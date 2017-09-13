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Барабанов: СКА реализовал два большинства, а потом уже игра получалась

13 сентября 2017, среда. 22:38 Хоккей

Нападающий СКА Александр Барабанов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (6:2).

«Здорово начали, реализовали два большинства. Потом уже получалась игра, реализовали свои моменты. Насколько обидно было не забросить третью? Будем над этим работать. Мне оба моих гола по душе. Мальцев здорово отыграл. Не терялся, шёл в борьбу, держал шайбу. Делал то, что должен делать молодой игрок.

Настраивались очень серьёзно на этот матч. На любой матч настраиваемся, но «Автомобилисту» мы два года проигрывали, поэтому настраивались на победу. Удалось победить за счёт хорошей реализации моментов, ну и Коскинен подтащил, молодчик», — передаёт слова Барабанова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Автомобилист ХК СКА Александр Барабанов
Новости. Хоккей
13 сентября 2017, среда
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