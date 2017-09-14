Бурмистров: я могу играть в четвёртом звене, не боюсь силовых приёмов

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Александр Бурмистров поделился впечатлениями от межсезонья и подготовки к новому регулярному чемпионату.



«Период, когда я был свободным агентом, был достаточно простым для меня. Я благодарен «Аризоне», которая дала мне передышку. Тренерский штаб «койотов» просто вызвал меня и сказал: делай то, что умеешь и так, как умеешь. Команда дала мне возможность больше играть в атаке, это было вызовом для меня, но, думаю, что мне удалось с этим справиться. Я уже играл центра четвёртого звена и в «Виннипеге», и в «Аризоне», так что не волнуюсь о том, какие требования будут у тренера. Я не боюсь играть в отборе и делать силовые приёмы», — сказал Бурмистров в интервью Vancouver Province.



В прошлом сезоне Бурмистров суммарно набрал 16 (5+11) очков в 49 матчах за «Виннипег» и «Аризону», а в составе «Кэнакс» претендует именно на позицию центрфорварда четвёртого звена.

Беннинг: Бурмистров имеет хороший атакующий потенциал и может помочь «Ванкуверу»



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