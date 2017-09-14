Т. Грин: надеюсь, что Бурмистров будет играть больше, чем центр четвёртой тройки

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Трэвис Грин рассказал о своих впечатлениях о российском нападающем команды Александре Бурмистрове.



«Бурмистров для меня пока что тёмная лошадка. Я видел его игры на видео, разговаривал с ним о многом. Я надеюсь, что он сможет сделать шаг вперёд. Он поиграл уже во многих командах, и иногда та роль, которую тебе предлагают, не вполне соответствует твоим возможностям. А иногда появляется шанс на ту роль, к которой ты изначально не готов, но затем всё меняется. Мы надеемся, что Александр сможет проводить на льду большее количество игрового времени, чем просто центрфорвард четвёртого звена», — приводит слова Грина Vancouver Province.



Напомним, что 1 июля Бурмистров подписал с «Кэнакс» однолетний контракт на $ 900 тыс, а в прошлом сезоне выступал за «Виннипег Джетс» и «Аризону Койотс».

Бурмистров: я могу играть в четвёртом звене, не боюсь силовых приёмов