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Т. Грин: надеюсь, что Бурмистров будет играть больше, чем центр четвёртой тройки

14 сентября 2017, четверг. 10:46 Хоккей

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Трэвис Грин рассказал о своих впечатлениях о российском нападающем команды Александре Бурмистрове.

«Бурмистров для меня пока что тёмная лошадка. Я видел его игры на видео, разговаривал с ним о многом. Я надеюсь, что он сможет сделать шаг вперёд. Он поиграл уже во многих командах, и иногда та роль, которую тебе предлагают, не вполне соответствует твоим возможностям. А иногда появляется шанс на ту роль, к которой ты изначально не готов, но затем всё меняется. Мы надеемся, что Александр сможет проводить на льду большее количество игрового времени, чем просто центрфорвард четвёртого звена», — приводит слова Грина Vancouver Province.

Напомним, что 1 июля Бурмистров подписал с «Кэнакс» однолетний контракт на $ 900 тыс, а в прошлом сезоне выступал за «Виннипег Джетс» и «Аризону Койотс».

Бурмистров: я могу играть в четвёртом звене, не боюсь силовых приёмов
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ванкувер Кэнакс Александр Бурмистров
Новости. Хоккей
14 сентября 2017, четверг
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