Агент Малкина: наверное, Зарипов мог бы заиграть с Евгением в тройке

Агент Геннадий Ушаков, представляющий интересы форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в России, оценил перспективы бывшего нападающего «Магнитки» Даниса Зарипова в НХЛ.



«По поводу «Питтсбурга» не знаю. Хотя в звене Малкина постоянно кто-то меняется. Наверное, Зарипов мог бы заиграть с ним в тройке. Другое дело, что всё может зависеть от зарплаты Даниса. Бюджет «Питтсбурга» уже достаточно сильно забит.



А так Зарипову, конечно, нужны в НХЛ игровые команды. Силовые ему точно не подойдут. Надо смотреть, в каких клубах может быть ещё не полностью укомплектовано второе звено. А в том, что он заиграет в НХЛ в случае перехода, не сомневаюсь», — цитирует агента «Бизнес ONLINE».

Источник: «Питтсбург» советовался с Малкиным по поводу приглашения Зарипова