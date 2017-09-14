Генменеджер «Югры»: вместе с Захаркиным пытаемся находить обмены

Генеральный менеджер «Югры» Евгений Хацей высказался о старте команды в текущем сезоне — девять матчей, восемь очков при трёх победах. Действующая серия поражений достигла три матча подряд, в последнем матче югорчане дома уступили «Авангарду» с разгромным счётом 0:7.

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«Делать выводы ещё очень рано. Команда принесла нашим верным болельщикам свои извинения за тот чёрный день, который пришёлся на матч с «Авангардом». Надеемся, выводы сделаны и после этого падения начнется подъём. Отмечу, что на старте чемпионата в некоторых матчах «Югра» потеряла, что называется, свои очки, которые заслуживала по игре, — например, в домашней встрече с рижским «Динамо». Если бы не эти обидные потери, то неудачу в матче с Омском, одним из лидеров КХЛ, можно было бы воспринять и спокойнее.

Мы идём рядом с конкурентами, находимся в кубковой гонке — и это главное. В принципе, в отдельных эпизодах просматривается команда, которую все хотели бы видеть. Но главный положительный момент — старт «Мамонтов Югры». Наша молодёжная команда начала регулярный чемпионат МХЛ без потерь — четыре победы в четырёх матчах. Весь штаб главной команды присутствовал на последних играх «Мамонтов», ни один эпизод не остался без внимания наших тренеров. Сезон-два — и «Югра» будет получать мощную подпитку из нашего клуба МХЛ, который на 95 процентов состоит из воспитанников ханты-мансийского хоккея.

Во взаимодействии с главным тренером Игорем Захаркиным пытаемся находить обмены, которые сделают игру команды более эффективной. В частности, уже обменяли Дениса Горбунова, который не проходил в состав, на форварда «Сибири» Илью Шипова. Наш новичок — молодой, талантливый центрфорвард, свой серьёзный потенциал ему пора реализовывать, все шансы будут даны. Вчера поменяли Александра Макарова на 24-летнего защитника «Сибири» Илью Неколенко. И этот талантливый игрок, который в своё время выступал за молодёжную сборную России, получает шанс перезапустить свою карьеру в КХЛ», — цитирует Хацея Russia-Hockey.