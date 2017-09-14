«Югра» хочет расстаться с Морином и ищет другого форварда-легионера

Генеральный менеджер менеджер «Югры» Евгений Хацей рассказал о желании расторгнуть контракт с форвардом Джереми Морином. В текущем сезоне игрок провёл в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги три матча и очков не набрал.



«Бронзовый призёр чемпионата мира-2015 провел 330 матчей в АХЛ, находится в хорошем возрасте – 26 лет, но, тем не менее, адаптироваться к КХЛ, к нашей системе не сумел. Он выставлен на лист отказов, ищем другого форварда-легионера на его позицию», – цитирует Хацея Russia-Hockey.

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