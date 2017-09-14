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«Салават» отыгрался за пять минут до конца матча и победил «Торпедо»

14 сентября 2017, четверг. 19:20 Хоккей

Уфимский «Салават Юлаев» на домашнем льду одержал победу над нижегородским «Торпедо», встреча закончилась со счётом 2:1. Для команды Эркки Вестерлунда победа стала третьей подряд, нижегородцы прервали свою череду выигранных матчей.

Счёт в матче открыли гости, уже на 7-й минуте игры заброшенной шайбой отметился Юрий Сергиенко. Гол Йоонаса Кемппайнена на 55-й минуте счёт сравнял, а через две минуты нападающий Линус Умарк забросил шайбу и вывел свою команду вперёд, принеся ей победу.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 сентября 2017, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
2 : 1 0:1, 0:0, 2:0
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 – Сергиенко (Галузин, Паршин) – 06:10 (5x5), 1:1 – Кемппайнен (Хартикайнен, Умарк) – 54:06 (5x5), 2:1 – Умарк – 56:49 (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Салават Юлаев ХК Торпедо
Новости. Хоккей
14 сентября 2017, четверг
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