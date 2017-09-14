«Салават» отыгрался за пять минут до конца матча и победил «Торпедо»

Уфимский «Салават Юлаев» на домашнем льду одержал победу над нижегородским «Торпедо», встреча закончилась со счётом 2:1. Для команды Эркки Вестерлунда победа стала третьей подряд, нижегородцы прервали свою череду выигранных матчей.
Счёт в матче открыли гости, уже на 7-й минуте игры заброшенной шайбой отметился Юрий Сергиенко. Гол Йоонаса Кемппайнена на 55-й минуте счёт сравнял, а через две минуты нападающий Линус Умарк забросил шайбу и вывел свою команду вперёд, принеся ей победу.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
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