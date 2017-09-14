Озолиньш: противник переиграл, перебегал и переборол рижское «Динамо»

Главный тренер рижского «Динамо» Сандис Озолиньш поделился впечатлениями после проигранного матча с ХК «Сочи» (1:5). Поражение стало для «Динамо» седьмым подряд.



«В самом начале игры удалось реализовать большинство, но потом противник нас переиграл, перебегал, переборол, и в конечном итоге такой счет после окончания матча. В третьем периоде это не были такие моменты, где мы бы бежали отыгрываться, это не был тот случай, который привел к такому результату», — приводит слова Озолиньша официальный сайт черноморского клуба.

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Посмотреть видео можно на официальном канале клуба в YouTube.