Епанчинцев: сегодня у «Спартака» не было полкоманды, которая «возила трусы»

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев поделился впечатлениями после поражения от «Нефтехимика» (1:2).



«К сожалению, с нашей стороны не получилось целостной игры. Хороший первый период, потом полностью провалили два последующих периода. Не получалось в атаке, много наделали ошибок в своей зоне. Да и соперник нас заставлял ошибаться. Вся команда хорошо сыграла с «Ак Барсом", но, к сожалению, сегодня не было полкоманды, которая, мягко говоря, «возила трусы». Вот это обстоятельство сказалось на лидерах, которым где-то не хватало сыграть в атаке продуктивно. Будем разбираться, делать ротацию в составе», — цитирует специалиста официальный сайт «Нефтехимика».



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«Нефтехимик» дома взял верх над «Спартаком»

Посмотреть видео можно на официальном канале клуба в YouTube.