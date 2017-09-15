Секач: у меня небольшой кризис, надеюсь, скоро смогу забить

Нападающий «Ак Барса» Иржи Секач поделился эмоциями после победы в игре с «Северсталью» (2:1 ОТ).



«Мы очень довольны победой, но хотелось бы одержать ее в основное время. Хорошо, что удалось сплотиться в нужный момент, что помогло выиграть овертайм.



У меня небольшой кризис — это очевидно. Столько моментов, но никак не могу забить. Не знаю, с чем это связано. Хорошо, что моменты вообще есть, иначе я был бы в бешенстве на себя. Надеюсь, что скоро смогу забить и прервать черную полосу невезения», — цитирует игрока официальный сайт «Ак Барса».

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