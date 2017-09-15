Захаркин, Лекомцев и Варфоломеев встретились со студентами ЮГУ

14 сентября главный тренер «Югры» Игорь Захаркин вместе с защитником Иваном Лекомцевым и нападающим Павлом Варфоломеевым встретились со студентами ЮГУ. Компанию хоккеистам составил президент фан-сектора Сергей Куваев.



«Такие встречи нас только радуют, тем более студенты всегда отличались особой энергетикой. Вы по-другому мыслите, смотрите на хоккей, на спорт и на жизнь в целом. Когда мы посещаем такие мероприятия, то делаем это с удовольствием и эмоционально разряжаемся, ведь на льду хоккеисты выкладываются в полную силу. К тому же вы, студенты – новое поколение. Наверняка вас в детстве родители приводили на хоккей, и поэтому ваша любовь к этому виду спорта будет передаваться дальше. Просто нужно сделать первый шаг навстречу друг другу. И мы сегодня это сделали – пришли к вам в гости», — сказал Захаркин.



Преподаватели ВУЗа дискутировали с тренером и о тактическом рисунке игры, и работе обороны команды. Также спортсмены успели порассуждали о заокеанском хоккее, студенческих лигах, благотворительности и многом другом. Хоккеисты вспомнили забавные истории из раздевалки и о том, кто в команде главный рыбак. Им оказался как раз Павел Варфоломеев.



По окончании встречи студенты сфотографировались с хоккеистами, взяли автографы.

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