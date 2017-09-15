175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Задолженность в сезоне-2017/18 есть только у «Слована»

15 сентября 2017, пятница. 14:26 Хоккей

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал задолженности клубов в новом сезоне КХЛ.

«Задолженность есть только у «Слована», в размере 30 миллионов рублей, дали гарантию до 30 сентября, что погасят. Совет директоров принял решение внести в регламент изменения: клубы, которые задерживают выплаты на более 2 месяцев, то накладывать на них штраф 20% от суммы», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

Третьяк: волнует посещаемость матчей, клубы должны работать над этим
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Слован Дмитрий Чернышенко
Новости. Хоккей
15 сентября 2017, пятница
14:38 Тафгай «Барыса» Рыспаев пройдёт месяц испытательного срока в ВХЛ
14:36 Третьяк: главная задача бороться с допингом, чтобы его в нашем хоккее не было
14:34 Первый рейтинг клубов КХЛ будет составлен по итогам «регулярки»
14:33 «Кузня» получит от дохода КХЛ 5,8 милн рублей
14:27 Совет директоров КХЛ утвердил приз имени Сергея Гимаева
14:26 Задолженность в сезоне-2017/18 есть только у «Слована»
14:24 Третьяк: волнует посещаемость матчей, клубы должны работать над этим
14:10 Тимченко: КХЛ впервые вышла в положительные показатели чистой прибыли
14:06 Объявлены составы «Куньлуня» и «Витязя» на очный матч
13:55 Президент «Авангарда»: вновь будет открыта продажа пива на «Арене Омск»
13:39 Вратаря Сорокина впервые поменяли за его карьеру в ЦСКА
13:24 Утверждён новый состав совета директоров КХЛ
13:20 Форвард «Вегаса» Джеймс Нил пропустит старт сезона из-за травмы
13:03 «Бостон» хочет подписать новый контракт с 40-летним Харой
12:48 Пашков: ситуация для Овечкина трагичная, вряд ли он мог изменить мнение НХЛ
12:26 Гендиректор «Югры»: возможность отставки Захаркина не рассматривается
12:19 Стали известны составы «Адмирала» и ЦСКА на матч во Владивостоке
12:09 Федосов: игроки СКА будут уделять особенное внимание Мозякину
12:07 Гавриков: в СКА взял 46-й номер в честь Любушкина
11:59 Объявлены составы «Амура» и «Слована» на матч в Хабаровске
11:47 Макартур не примет участия в тренировочном лагере «Оттавы»
11:23 Форвард СКА Михаил Мальцев сыграет во втором звене в матче с «Магниткой»
11:15 Рогозин: хотел бы Овечкин играть за национальную сборную, нашёл бы способ
11:06 Киллорн: Василевский станет страшным вратарём для соперников
10:50 Купер: Сергачёв определённо не принимает ничего как должное
10:39 Белорусский форвард Сушко покинул лагерь «Филадельфии» и отбыл в OHL
10:38 Захаркин, Лекомцев и Варфоломеев встретились со студентами ЮГУ
10:17 «Динамо» подтвердило подписание контракта с Салминеном
10:15 «Торонто» пригласил защитника Полака в тренировочный лагерь на пробный контракт
10:00 Новиков: не хочу обидеть Барулина, но сейчас у него нет огня в глазах
09:45 «Колорадо» может обменять нападающего Дюшейна в выходные
09:35 Игроки, тренеры и персонал «Трактора» возложили цветы к мемориалу «Локомотива»
09:30 Якушев: Суперсерию-72 невозможно повторить, Кубок мира – это совсем другое
09:25 «Югра» заключила пробный контракт с нападающим Бортниковым
09:15 Генменеджер «Вегаса»: Флёри стал потрясающим приобретением для клуба
09:12 Салминен заключил контракт с московским «Динамо» на один сезон
09:05 «Миннесота» подписала контракт с Маркусом Фолиньо на 4 года и $11,5 млн
09:03 Экс-форвард «Нефтехимика» и «Куньлуня» Саллинен перешёл в «Клотен» на месяц
09:00 Прогноз «Чемпионата» на матчи игрового дня КХЛ
08:55 Коваленко: до КХЛ тренерам могли указать на дверь без выплаты компенсации
08:55 «Торонто» пригласил Коростелёва в тренировочный лагерь, там ещё 5 россиян
07:28 Овечкин подтвердил, что не сможет сыграть на Олимпиаде-2018
07:19 Тарасенко: хочу быть не просто хорошим форвардом, а лидером «Сент-Луиса»
00:58 Клинкхаммер: Гарипов спасал «Ак Барс», сегодня он был великолепен
00:53 Лукоянов: болельщики «Ак Барса» считают, что мы должны легко всех обыгрывать
Все новости RSS
Партнерский контент