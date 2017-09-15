Ржига: «Слован» сделал всё для победы, играл до конца — хоккейный бог это видит

Главный тренер «Слована» Милош Ржига прокомментировал победу в матче с «Амуром» (3:2).



«Рад, что наконец в такой тяжёлой поездке мы победили. В прошлом матче мы играли здорово, но до конца не добились. У команды было огромное желание, ребята всё сделали для того, чтобы выиграть. Если мы так будем работать, всегда будет такой результат. На последних минутах команда стояла на синей линии, это шло на руку сопернику. Мы гнали ребят вперёд, чтобы два нападающих шли вперёд, не пропускали среднюю зону. Мы дали такую задачу, а ребята делали что-то другое. Потом нам повезло, ребята всё поняли и атаковали, последние три минуты соперник уже так спокойно не входил в нашу зону.



Нам сегодня повезло? Если команда готова, ей должно везти. Да, соперник выглядел сильно, но дома всегда так. Команда играет так, как позволяет соперник. Да, в некоторых моментах нам повезло, но к этому надо стремиться. В прошлом матче не было такого настроя, а сегодня всё до конца доиграли. Хоккейный бог это видит», — сказал Ржига на пресс-конференции.

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Вы можете посмотреть видео также на официальном канале «Амура» в YouTube.

