П. Зубов: «Сибирь» проявила героизм, играла с большим хоккейным сердцем

Главный тренер «Сибири» Павел Зубов прокомментировал победу в матче с «Барысом» со счётом 3:1.

«Спасибо «Барысу» за игру, она держала в напряжении. Благодарны всем тренерским штабом нашим ребятам, которые выдержали, несмотря на все сложности. Как известно, у нас проблемы с составом: Санникова дисквалифицировали, Беляков травмирован. Пришлось перекроить состав опять, спасибо ещё раз ребятам: проявили героизм, ловили шайбы на себя, играли с большим хоккейным сердцем.

Конечно, когда играешь с лидером, пусть и на данный момент, проявляется характер. Такие победы дают толчок к становлению команды, каждого игрока в отдельности. Ещё раз благодарю ребят за самоотверженность", — цитирует Зубова пресс-служба «Барыса».