Херсли: СКА был бы доволен счётом 3:1, но тяжело играть против Мозякина

Защитник СКА Патрик Херсли прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» со счётом 4:3 ОТ.

«Сложно сказать, почему игра сложилась так. У них мастеровитое первое звено. Мы были бы довольны закончить со счётом 3:1. Очень тяжело всегда играть против Мозякина. Он один из лучших в лиге. Нужно быть сфокусированным в каждой смене против него. В эпизоде с голом я не уверен, что произошло. Но мне показалось, я выиграл единоборство. А шайбу подхватил другой игрок», — передаёт слова Херсли корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.