Крикунов: ужас, сколько раз «Автомобилист» удалялся, но Коварж здорово сыграл

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов прокомментировал победу в матче с минским «Динамо» (3:1).



«После двух поражений в Ярославле и Питере, тем более в Питере — 2:6, нам отступать было некуда. Я ребятам сказал: „Впереди — Москва, а сегодня — Минск, так что давайте, надо сделать всё, чтобы добиться победы“. Мы смотрели последние матчи „Динамо“, они играли хорошо. Победили два раза на ноль. Изучали, готовились к матчу. Сегодня удачно забили первый гол, довели игру до победы, хотя больше играли в обороне, чем в атаке. Далеко не лучшая наша игра, но три очка, двигаемся вперёд.



У Трямкина три удаления? Всем высказали сегодня, не только Трямкину. Хорошо, что Коварж сыграл здорово. Удалений столько, что вообще ужас. Хорошо, что „Динамо“ не забило, хотя у них возможностей было больше чем достаточно», — сказал Крикунов на пресс-конференции.

«Автомобилист» на выезде победил минское «Динамо»

Вы можете посмотреть видео также на официальном канале «Динамо» в YouTube.