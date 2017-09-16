«Северсталь» провела матч с «Ак Барсом» с включённым на скамейке микрофоном

«Северсталь» установила микрофон на скамейке игроков во время матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом». Встреча завершилась в овертайме со счётом 1:2.



Череповецкий клуб уже не в первый раз использует микрофон во время матчей. Ранее его прикрепляли к главному тренеру команды Александру Гулявцеву и игрокам на площадке.



На видео можно посмотреть работу тренеров и сервисменов на скамейке, эмоции хоккеистов, послушать их разговоры.

Тренер «Северстали» Гулявцев провёл матч с «Медвешчаком» с включённым микрофоном

Вы можете посмотреть видео также на официальном канале клуба в YouTube.