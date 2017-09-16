Результаты игрового дня МХЛ
16 сентября 2017, суббота. 00:21
Хоккей
15 сентября в регулярном чемпионате МХЛ было сыграно шесть матчей.
«Стальные Лисы» на выезде разгромили «Омских Ястребов» — 7:1.
У победителей шайбы забросили Савелий Ольшанский, Никита Рожков, Евгений Коновальчук, Никита Герасимов, Егор Коробкин и Байрас Абдуллин, сделавший дубль. Единственный гол хозяев забил Артём Рожковский.
МХЛ - регулярный чемпионат
15 сентября 2017, пятница. 14:00 МСК
Омские Ястребы
Омская область
1 : 7
1:2, 0:3, 0:2
Стальные Лисы
Магнитогорск
1:0 – Рожковский (Шама) – 07:19 (5x5), 1:1 – Ольшанский (Дубин, Башкиров) – 10:17 (5x4), 1:2 – Рожков (Янчевский, Коробкин) – 17:59 (5x4), 1:3 – Коновальчук (Дубин, Ольшанский) – 29:35 (5x4), 1:4 – Абдуллин (Ольшанский) – 34:20 (4x5), 1:5 – Герасимов (Борисов, Шешин) – 36:13 (5x4), 1:6 – Абдуллин (Башкиров, Токарев) – 43:07 (5x4), 1:7 – Коробкин (Янчевский, Пятин) – 56:46 (5x5)
«Белые Медведи» в Челябинске уверенно обыграли «Сарматы» — 5:2.
Игорь Михалёв вывел гостей вперёд, однако затем последовали шайбы Ивана Ширяева, Евгения Кобякова, Данила Костарева, Юрия Шадрина и Егора Степанова. Егор Бардаков на последней минуте забил второй гол «Сарматов».
МХЛ - регулярный чемпионат
15 сентября 2017, пятница. 16:00 МСК
0:1 – Михалёв (Корайкин, Малмыгин) – 02:15 (5x5), 1:1 – Ширяев (Коновалов) – 06:42 (5x5), 2:1 – Кобяков (Зиновьев, Степанов) – 24:53 (5x5), 3:1 – Костарев – 31:35 (5x5), 4:1 – Шадрин (Шабанов, Мякишев) – 34:11 (5x4), 5:1 – Степанов (Кобяков, Ясинский) – 35:20 (5x5), 5:2 – Бардаков (Артемьев) – 59:16 (5x5)
«Ирбис» одержал победу в домашнем матче с «Авто» со счётом 4:2.
У хозяев отличились Артём Валеев, сделавший дубль, Кирилл Крутов и Артём Галимов, у «Авто» — Роман Ивашов и Константин Суслов.
МХЛ - регулярный чемпионат
15 сентября 2017, пятница. 17:00 МСК
1:0 – Валеев (Галимов, Марушев) – 11:40 (5x4), 1:1 – Ивашов (Дербенёв) – 13:57 (5x5), 2:1 – Валеев (Галимов, Марушев) – 35:45 (5x5), 3:1 – Крутов (Шабанов, Зайцев) – 39:30 (5x5), 4:1 – Галимов (Ахметгалиев, Валеев) – 39:59 (5x5), 4:2 – Суслов (Павленко, Пронин) – 49:24 (5x5)
«Атланты» на выезде справились с «Чайкой» — 3:1.
Заброшенными шайбами отметились Александр Гракун, Сергей Дудкин и Даниил Васильев. За новгородскую команду забил Захар Чернов.
МХЛ - регулярный чемпионат
15 сентября 2017, пятница. 17:00 МСК
1 : 3
0:2, 1:1, 0:0
Атланты
Московская область
0:1 – Гракун (Правило, Зимин) – 02:03 (5x5), 0:2 – Дудкин (Захаров, Кузнецов) – 12:13 (5x5), 0:3 – Васильев (Гракун, Правило) – 33:46 (5x5), 1:3 – Чернов (Шабловский, Шаманин) – 37:56 (5x5)
«Реактор» в Нижнекамске обыграл «Мамонов Югры» со счётом 5:3.
В составе команды победителей Тимур Шарифьянов и Арсен Хисамутдинов оформили дубли, ещё один гол забил Разат Тимиров. У гостей дублем отметился Владимир Гайдеик, ещё одну шайбу забросил Степан Грымзин.
МХЛ - регулярный чемпионат
15 сентября 2017, пятница. 18:00 МСК
5 : 3
2:0, 2:3, 1:0
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
1:0 – Шарифьянов (Галеев, Шафигуллин) – 18:15 (5x4), 2:0 – Тимиров (Шафигуллин) – 19:54 (5x5), 2:1 – Гайдеик (Вахрутдинов, Грымзин) – 25:53 (5x5), 3:1 – Хисамутдинов (Хафизов) – 31:18 (5x5), 3:2 – Гайдеик (Куцмус, Грымзин) – 33:40 (5x4), 3:3 – Грымзин (Руденко) – 34:54 (4x5), 4:3 – Шарифьянов (Тимиров, Шафигуллин) – 38:31 (5x5), 5:3 – Хисамутдинов (Хафизов) – 55:42 (5x5)
«Крылья Советов» на выезде одолели «Алмаз» со счётом 4:3 Б.
Гости вели со счётом 3:0 благодаря голам Станислава Кевлина, Владимира Михасёнка и Никиты Каптелина, но позволили сопернику отыграться. У «Алмаза» отличились Егор Заплатников, Захар Рудный и Артур Шайхутдинов. Победный буллит на счету Никиты Каптелина.
МХЛ - регулярный чемпионат
15 сентября 2017, пятница. 18:30 МСК
3 : 4
0:3, 2:0, 1:0, 0:0, 0:1
0:1 – Кевлин (Садретдинов) – 10:50 (5x5), 0:2 – Михасёнок (Горчилин, Каптелин) – 12:01 (5x5), 0:3 – Каптелин (Михасёнок, Дмитричев) – 15:42 (5x5), 1:3 – Заплатников – 25:50 (5x5), 2:3 – Рудый (Гераськин, Грачёв) – 32:16 (5x4), 3:3 – Шайхутдинов (Замалиев, Жирнов) – 51:53 (5x5), 3:4 – Каптелин – 65:00 ( ПБ)