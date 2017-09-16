Результаты игрового дня МХЛ

15 сентября в регулярном чемпионате МХЛ было сыграно шесть матчей.



«Стальные Лисы» на выезде разгромили «Омских Ястребов» — 7:1.



У победителей шайбы забросили Савелий Ольшанский, Никита Рожков, Евгений Коновальчук, Никита Герасимов, Егор Коробкин и Байрас Абдуллин, сделавший дубль. Единственный гол хозяев забил Артём Рожковский.

«Белые Медведи» в Челябинске уверенно обыграли «Сарматы» — 5:2.



Игорь Михалёв вывел гостей вперёд, однако затем последовали шайбы Ивана Ширяева, Евгения Кобякова, Данила Костарева, Юрия Шадрина и Егора Степанова. Егор Бардаков на последней минуте забил второй гол «Сарматов».

«Ирбис» одержал победу в домашнем матче с «Авто» со счётом 4:2.



У хозяев отличились Артём Валеев, сделавший дубль, Кирилл Крутов и Артём Галимов, у «Авто» — Роман Ивашов и Константин Суслов.

«Атланты» на выезде справились с «Чайкой» — 3:1.



Заброшенными шайбами отметились Александр Гракун, Сергей Дудкин и Даниил Васильев. За новгородскую команду забил Захар Чернов.

«Реактор» в Нижнекамске обыграл «Мамонов Югры» со счётом 5:3.



В составе команды победителей Тимур Шарифьянов и Арсен Хисамутдинов оформили дубли, ещё один гол забил Разат Тимиров. У гостей дублем отметился Владимир Гайдеик, ещё одну шайбу забросил Степан Грымзин.

«Крылья Советов» на выезде одолели «Алмаз» со счётом 4:3 Б.



Гости вели со счётом 3:0 благодаря голам Станислава Кевлина, Владимира Михасёнка и Никиты Каптелина, но позволили сопернику отыграться. У «Алмаза» отличились Егор Заплатников, Захар Рудный и Артур Шайхутдинов. Победный буллит на счету Никиты Каптелина.