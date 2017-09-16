«Металлург» Нк и «Автомобилист» обменялись молодыми игроками

Новокузнецкий «Металлург» и «Автомобилист» произвели обмен, в результате которого состав новокузнечан пополнил 21-летний нападающий Константин Пархоменко, а клуб из Екатеринбурга получил права на капитана «Кузнецких Медведей» 20-летнего защитника Марка Петрова.



Константин Пархоменко – воспитанник новокузнецкой школы хоккея. В июле 2017 года подписал двусторонний контракт с клубом КХЛ из Екатеринбурга на два сезона, однако за «Автомобилист» в регулярном чемпионате не выступал.



Марк Петров выступал за «Кузнецких Медведей» начиная с сезона-2013/14, провёл в общей сложности 176 матчей, набрал 32 (7+25) очка при показателе полезности «+22».

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