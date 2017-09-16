Хартикайнен: дали «Спартаку» возможность вернуться, но всё кончилось хорошо

Нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен подвёл итоги выигранного матча со «Спартаком» (5:4).



«Очень хорошая игра для нас, мы забили много голов. К сожалению, дали сопернику возможность вернуться, но всё закончилось хорошо.



Чувствую, что мы прибавляем в «физике». После тяжёлой травмы и долгого отсутствия игровой практики я наконец сегодня почувствовал, что достиг лучшей формы. У нас осталась одна домашняя игра, потом будет выезд. Там уже не будет такого психологического давления, всё будет в порядке», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

«Салават» в результативном матче обыграл «Спартак», одержав 4-ю победу подряд