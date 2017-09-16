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А. Фёдоров: наше звено сбавило обороты, нужно играть проще

16 сентября 2017, суббота. 18:04 Хоккей

Форвард уфимского «Салавата Юлаева» Артём Фёдоров поделился впечатлениями после победы над «Спартаком» со счётом 5:4.

«Интересная игра получилась для болельщиков, а для тренеров, наверное, — не очень, ведь мы могли спокойнее завершить игру. Главное, в итоге победили.

Наше звено сбавило в результативности? Да, чуть-чуть подсбавили мы оборотики. Нет какой-то одной причины, всегда всё по-разному: то шайбу потерям, то передачу лишнюю начинаем отдавать. Надо играть проще и более нацеленно на ворота. Будем разговаривать между собой, может, видео посмотрим. Такая игра не нравится», — приводит слова Фёдорова официальный сайт клуба.

«Салават» в результативном матче обыграл «Спартак», одержав 4-ю победу подряд
Источник: Официальный сайт ХК "Салават Юлаев" Сообщить об ошибке
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ХК Салават Юлаев ХК Спартак Артём Фёдоров
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