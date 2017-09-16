Вестерлунд: у Скривенса был не самый хороший день, но игрой команды доволен

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд подвёл итоги выигранного матча со «Спартаком» (5:4).



«Мы хорошо начали игру. «Спартак» — хорошая команда, создали много хороших моментов. Я доволен тем, как мы играли. У Бена был не очень хороший день. Но нас устраивает та игра, в которую мы играем.

Буду ли дальше ставить Скривенса по аналогии с Захаркиным и Сведбергом? Я пока не знаю, что буду делать, и другие тренеры не знают, как вести себя в таких ситуациях. Мы своё будем обсуждать в раздевалке», — приводит слова Вестерлунда официальный сайт «Салавата Юлаева».