С. Зубов: Барулин выручил «Сочи» в трудные минуты, а команда его поддержала

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал победу в матче с «Торпедо» (1:0) и отметил игру вратаря Константина Барулина.

Игра была напряжённой. Начали, как и планировали. Постарались забраться в зону соперника. Наверное, отмечу всю команду, которая поддержала нашего вратаря, он выручил нас в трудные минуты. Было несколько затяжных атак в третьем периоде, где он действительно отозвался на это усилие команды. Все — молодцы.



Сезон только начался, первые 10 игр. Впереди ещё длинная дорога. Конечно, какие-то изменения в сочетаниях будут, но у нас есть определённые связки, которых мы придерживаемся и будем придерживаться. Здесь тяжело загадывать наперёд", — цитирует Зубова пресс-служба клуба.

«Сухарь» Барулина помог ХК «Сочи» одолеть «Торпедо»

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