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«Питтсбург» заключил контракты новичка с вратарём Д'Орио и форвардом Беллеривом

16 сентября 2017, суббота. 22:42 Хоккей

«Питтсбург Пингвинз» заключил контракты новичка с нападающим Джорди Беллеривом и вратарём Алексом Д'Орио. Соглашения рассчитаны на три года.

18-летние Беллерив и Д'Орио являются незадрафтованными игроками, оба выступали за «пингвинов» на турнире новичков 2017 года. Беллерив стал лучшим бомбардиром команды, набрав 7 (4+3) очков. Последние два года форвард выступал в WHL за «Летбридж» и за это время отметился 92 (38+54) баллами за результативность.

Д'Орио одержал две победы в трёх матчах на турнире. В прошлом сезоне он играл за «Сент-Джон» в QMJHL, выиграл 19 матчей из 22, отразив 90,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,4.

Оба хоккеиста в новом сезоне продолжат выступать за свои молодёжные команды.

Источник: Официальный сайт "Питтсбург Пингвинз" Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
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