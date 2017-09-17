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Шеро: «Дэвилз» ждут большего от Холла, и он это знает

17 сентября 2017, воскресенье. 00:24 Хоккей

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро считает, что нападающий Тейлор Холл, который в прошлом сезоне набрал 53 (20+33) очка, способен на большее.

«Я ожидаю от него большего, и он это знает. В конце года мы встретились и провели долгую беседу. Мы хотели, чтобы он понял, что может стать лучше. Могу сказать, что он провёл фантастическое лето, после которого он способен на большее, но вообще на льду ему надо многое делать по-другому.

Он пережил первый кризисный год, но сейчас он с нетерпением ждёт начала сезона. Я понимаю, что прошлый сезон был для него очень непростым, а наша команда вдобавок не добилась успеха, но он жаждет помогать, что хорошо", — приводятся слова Шеро на официальном сайте НХЛ.

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Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
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Нью-Джерси Дэвилз Тейлор Холл
Новости. Хоккей
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