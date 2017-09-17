Нисканен: 2 года назад Орлов себя берёг, в прошлом сезоне этого близко не было

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Мэтт Нисканен высказался об игре своего партнёра по команде игрока обороны Дмитрия Орлова. По мнению Нисканена, Орлов будет прогрессировать.



«Два года назад Орлов себя немного берёг и получал задания как пятый защитник. Однако в прошлом сезоне ничего подобного и близко не было. Он провёл действительно хороший год. На Орлова будут рассчитывать всё больше и больше. И я думаю, что у него ещё большой потенциал для роста», – передаёт слова игрока столичной команды официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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