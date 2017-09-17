Главный тренер «Торпедо» У-К: а вдруг Рыспаев захочет в «Сарыарку»?

Главный тренер усть-каменогорского «Торпедо» Алексей Ждахин прокомментировал возможное появление в команде тафгая Дамира Рыспаева.

Тафгай «Барыса» Рыспаев пройдёт месяц испытательного срока в ВХЛ

«Я ещё не владею информацией. Смотря какой клуб Высшей хоккейной лиги он выберет. Он – игрок «Номада», а не «Барыса». Если у него будет двусторонний контракт с «Барысом», то его могут отправить в «Торпедо». Вдруг он захочет в «Сарыарку»? Что касается того, нужен ли он нам, то любая ротация – это хорошо. Нужно смотреть на готовность игрока», – цитирует тренера официальный сайт клуба.