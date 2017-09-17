Белов: эти очки очень важны, потому что «Витязь» неудачно провёл домашнюю серию

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов подвёл итоги матча с «Адмиралом» (4:3 ОТ). Подмосковная команда отыгралась с 0:2 и 2:3 и вырвала победу в овертайме.



«Очень важные два очка. Матч складывался непросто, нам приходилось постоянно отыгрываться. Готовились и старались не проиграть начало матча. Много факторов: и маленькая площадка, и раннее начало времени матча. К сожалению, пропустили быстрые голы. Хорошо, что сумели отыграться. Эти очки очень важны, потому что мы неудачно провели домашнюю серию из пяти матчей. Сейчас надо навёрстывать», — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

«Витязь» отыгрался с 0:2 и вырвал победу у «Адмирала» в овертайме

Также видео доступно на официальном канале «Адмирала» в YouTube.