Андриевский: игроки «Адмирала» забили хорошие голы, команду это успокоило

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский прокомментировал поражение от «Витязя» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Белов: эти очки очень важны, потому что «Витязь» неудачно провёл домашнюю серию

«Нам удался первый период матча, в особенности его начало. Забили хорошие голы, и нас где-то это успокоило. На второй период вышли и посчитали, что так и будет продолжаться. К сожалению, этого не произошло. Соперник немного добавил в скорости, мы этот момент упустили. Второй и третий периоды команда отыграла не очень хорошо. Хорошо, что забили в начале третьего периода, но немного не хватило терпения в конце игры. Ну а в овертайме больше повезло сопернику», — сказал тренер на пресс-конференции.

Также видео доступно на официальном канале «Адмирала» в Youtube.