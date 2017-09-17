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П. Зубов: благодарен игрокам «Сибири» за то, что взяли 6 очков

17 сентября 2017, воскресенье. 18:00 Хоккей

Главный тренер «Сибири»Павел Зубов прокомментировал победу над «Барысом» (4:0). 15 сентября новосибирцы выиграли в Астане со счётом 3:1.

«Спасибо «Барысу» за игру, хорошие матчи получились через день. Благодарен своим ребятам за то, что взяли шесть очков, они нам очень необходимы, так как не добрали их до этого выезда. Теперь немного турнирное положение поправили. Сейчас нам предстоит хорошая домашняя серия, с хорошими командами, которые умеют работать, умеют терпеть, умеют играть на победу. Поэтому эти две игры нам очень были нужны в этом плане и то, что мы их выиграли.

Сегодня начали матч начали робко, соперник запер нас в зоне, но хорошо всё, что хорошо кончается. Благодарны Лёхе Красикову, который сегодня дебютировал и отстоял на ноль, поздравляем его. Потом забили хороший гол, всё просто — бросок от синей линии, трафик перед вратарём, а затем гол в большинстве и ушли на перерыв. Во втором периоде игра выравнялась, и мы забили третью шайбу. Уже после, можно сказать, сушили матч, терпеливо играли в обороне, без промахов в атаке, плюс забили в пустые ворота в конце встречи. Ещё раз спасибо «Барысу» за игру», — цитирует тренера официальный сайт «Барыса».

«Сибирь» выиграла 2-й выездной матч с «Барысом», у Красикова — «сухарь»
Источник: Официальный сайт ХК "Барыс" Сообщить об ошибке
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