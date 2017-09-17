Е. Корешков: «Сибирь» полностью заблокировала все броски первого звена «Барыса»

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков прокомментировал поражение от «Сибири» (0:4), второе за два дня от этой команды.



«Наша команда неплохо начала матч и по движению, и настрой хороший был. Но уже вторую игру подряд шайба упорно не идёт в ворота. И большинства у нас много было, но шайба отскакивала не туда, куда нужно. Сопернику в этом плане в двух матчах повезло. И в ворота вовремя залетала, и отскакивала на клюшку, у нас же всё было наоборот.



В общем, не наши дни это были. Но, естественно, нападающим нужно хитрее играть вблизи ворот, так как за два матча забить всего одну шайбу – безобразие. Соперник полностью заблокировал все броски первого звена, 21 блокировку произвёл соперник, а мы – 9. Остальным хоккеистам из вторых, третьих и четвёртых пятёрок нужно время, набраться терпения. Они ещё, конечно, выйдут на хороший уровень.

Почему не играют Шевченко и Тривино? У них есть небольшие повреждения. Надеюсь, что в ближайшие матчи мы их увидим. Они тренируются, так что в домашней серии мы их увидим», – цитирует тренера официальный сайт клуба.