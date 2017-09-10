Шмелёв, прошедший через список отказов, пополнил состав «Химика»

Состав воскресенского «Химика» пополнил форвард Сергей Шмелёв. Как и Станислав Чистов, нападающий оказался в команде через процедуру прохождения списка отказов.

Чистов: в «Химике» дают играть, а потому получаю удовольствие от любимой работы

В текущем сезоне хоккеист провёл за московскую команду два матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и очков не набрал. Хоккеист выступал за московскую команду в сезонах 2016-17 и 2015-16 гг. В прошлом сезоне на его счету 10 очков в 45 матчах. Всего на уровне КХЛ Шмелёв провёл 212 матчей за «Спартак» и «Атлант» — на его счету 97 очков.