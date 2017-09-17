Ковальчук: с «Магниткой» провели одну из худших игр, после сделали выводы

Нападающий СКА Илья Ковальчук прокомментировал победу над челябинским «Трактором» со счётом 5:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Играем, выполняем тренерские установки, вот и победы приходят. Всё хорошо, ничего особенного, впереди сложная выездная серия. С «Магниткой» СКА провёл одну из худших игр за весь сезон, ничего не получалось. Может быть, где-то усталость накопилась, да и соперник был очень серьёзный, не дал нам много сделать.

Было собрание, сделали выводы, сегодня вышли с хорошим настроем с самого начала. Будут ли выходные перед выездной серией? Не знаю, надо у Олега Валерьевича спросить. Нельзя эту серию побед сравнивать с той, которая была при Быкове. Разные команды, разные тренеры. Будем продолжать в том же духе», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.