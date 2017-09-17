Крикунов: просили ребят сыграть так, чтобы домой поехали в хорошем настроением

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов подвёл итоги матча с московским «Динамо», в котором его подопечные выиграли со счётом 1:0.

«Игра была интересной для зрителей, а для нас напряжённой. Очень хорошо сыграл Коварж, все ребята старались и отдавались. В конце при счёте 1:0 неплохо сыграли в обороне, не давали соперникам свободно входить в зону. Мы заканчиваем поездку, и сегодня мы просили ребят сыграть так, чтобы домой поехать в хорошем настроении, тем более у Торченюка сын родился.

Доверяем ли мы Кингу? Пока доверяем. Они в поиске у нас. Кинг и Тичар между собой договорятся. Тичар, правда, не говорит по-английски, но они лучше договорятся между собой. Недокомплект легионеров в составе на сегодняшний матч? Наши ребята лучше играют. У нас в УГМК вот сколько держат легионеров», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

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