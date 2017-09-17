Бойд: «Динамо» пыталось пробить Коваржа, но он был слишком хорош

Нападающий московского «Динамо» Дастин Бойд прокомментировал итоги матча с «Автомобилистом», в котором его команда уступила со счётом 0:1.

«Мы проиграли 0:1, и это определённо плохой для нас результат. Мы должны понять, как нам исправить игру в нападении. Не смогли реализовать наши моменты, получилось обидное поражение. Мы пытались пробить вратаря соперника, но он был слишком хорош сегодня.

Нам предстоит выездная сери против четырех тяжёлых соперников. Нужно провести эти матчи более агрессивно, чтобы суметь добиться положительного результата. Если мы будем больше бросать и лучше играть на пятаке, то сможем победить», — передаёт слова Бойда корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.