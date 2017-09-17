Каблуков: у СКА нет задачи выиграть 12, 16 матчей, поставить какой-то рекорд

Нападающий СКА Илья Каблуков подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (5:0).

«Наладили взаимопонимание, и фарт пришёл. С «Магниткой» был самый тяжёлый матч, второй по накалу в сезоне. Первый – матч открытия с ЦСКА. Сейчас любая команда на нас настраивается, всё-таки у нас есть статус с прошлого сезона, каждый хочет нас обыграть. На выезде будет тяжело.

Не думаем о том, что можем превзойти рекорд по победам на старте сезона. Выходим, играем, нет задачи выиграть 12, 13 или 16 матчей, поставить какой-то рекорд», — передаёт слова Каблукова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.