Губарев: СКА, можно сказать, сборная России, остановит «армейцев» расхлябанность

Генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев после поражения от СКА (0:5) прокомментировал выступление петербургской команды, а также возможные трансферы «Трактора».

«У нас на рынке полным ходом идёт работа, действительно Черников и Петров — ребята, которые в прошлом году закрывали большинство. За счёт них выигрывали много матчей. Сегодня их нет, поэтому есть проблема. Думаю, что в ближайшее время будут новости. Пока не буду говорить конкретно по именам.

Не знаю, кто остановит СКА. Наверное, остановит расхлябанность. Собран сильный коллектив, можно сказать, сборная России. У «Трактора» в прошлом году было два спада, по семь-восемь игр. Давайте о позитиве говорить. Хотелось бы побыстрее выйти из этой ямы. Надеюсь, что в домашней серии должны встряхнуться», — передаёт слова Губарева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.