«Аризона» обменяла форварда Макгинна во «Флориду», получив защитника Демерса

«Флорида Пантерз» и «Аризона Койотс» совершили обмен хоккеистами. Об этом информирует официальный сайт команды из Флориды. В сделке участвуют защитник Джейсон Демерс и нападающий Джейми Макгинн. Демерс перешёл в «Аризону», а Макгинн – во «Флориду».



В прошлом сезоне 29-летний Демерс провёл 81 матч и набрал 28 (9+19) очков. Контракт игрока рассчитан до конца сезона-2020/21. Зарплата составляет $4,5 млн в год.



Контракт 29-летнего Макгинна с зарплатой $ 3,3 млн будет действовать до конца сезона-2018/19. В минувшем сезоне он набрал 17 (9+8) очков в 72 матчах.