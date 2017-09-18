Кадейкин: у «Локомотива» проблема с реализацией, часто делаем лишние передачи

Нападающий ярославского «Локомотива» Александр Кадейкин рассказал о победе над тольяттинской «Ладой»(2:1), а также подвёл итоги четырёхматчевой домашней серии.

«Я бы не говорил так громко, что наше звено решило результат в двух играх. Да, конечно, голы есть голы, но выигрывает команда. Хорошо, что мы таким звеном быстро нашли «химию», мы и в том году пару раз так выходили, и неплохо получалось. Друг друга хорошо понимаем, отсюда и результат, две победные шайбы.

Я не сторонник смотреть на статистику на коротких отрезках. Сыграли всего ничего, так что пока ни я, ни кто-либо в команде моим голам значения не придаёт. И глобальные выводы пока рано делать.

Проблема с реализацией у нас есть. Даже перед сегодняшней игрой тренерский штаб нам конкретно говорил: «Хватит пасоваться, бросайте по воротам». И вот опять же, если посмотреть на статистику, мы бросаем-то много. А на деле — много розыгрышей, которые не заканчиваются обострением. Бросается в глаза, что мы часто делаем лишние передачи. Но почему это так — я, если честно, не знаю. Да и не надо слишком задумываться над тем почему. Этот момент из разряда ошибок, и его надо просто исправить.

То, что у нас почти в каждом звене по два центральных нападающих, и то, что встаём на «точку» по очереди, нас никак не путает. В звеньях всё равно есть чёткое разделение функций, ну а в оборону всё равно возвращаться давно уже не только центры должны. В нашей тройке, в зависимости от круга вбрасывания, может встать на точку и я, и Влад Картаев. Это даёт небольшое преимущество. Смотрим по игре, в зависимости от ситуации для нас не проблема поменяться позициями. Тут есть и домашние заготовки: в зависимости от расстановки может удобнее леворукому сыграть на вбрасывании, а может — праворукому.

Не думаю, что на матч с «Металлургом» у нас пришёлся пик функционалки. Просто все команды играют по-разному, кто-то сам играет и тебе даёт, а кто-то расставляет капканы. Но я, если честно, не скажу, что хоккей «Магнитки» и хоккей «Трактора» настолько уж отличаются друг от друга. Просто у одних уровень исполнителей выше, и это сказывается на всём. Одни сами играют быстрее и вынуждают тебя взвинтить темп, отсюда и больше ошибок, и больше моментов. Согласен, что игра с «Металлургом» смотрелась чуть поживее, но в начале сезона не так важно, как игра смотрится, если удаётся побеждать», — сказал Кадейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Синицыным.