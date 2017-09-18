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ХК «Рязань» более чем на сутки застрял в аэропорту Шанхая

18 сентября 2017, понедельник. 11:34 Хоккей

Из-за непогоды делегация ХК «Рязань», возвращавшаяся из Китая с очередных матчей чемпионата ВХЛ, была вынуждена провести в дороге более суток дополнительно.

Результаты игрового дня ВХЛ

В Азии до сих пор присутствует вероятность тайфуна – в Китае были отменены несколько внутренних рейсов. В том числе и Харбин – Шанхай, на котором должна была лететь делегация ХК «Рязань», возвращавшаяся с матча с «КРС Хейлунцзян». Как следствие, команда опоздала на борт Шанхай – Москва. Поскольку на ближайшие рейсы все билеты были проданы, рязанские хоккеисты застряли в Шанхае более чем на сутки. Часть команды всё же удалось отправить в Россию с пересадкой, остальные заселились в местную гостиницу.

Только 18 сентября в 12:00 по местному времени игрокам «Рязани» удалось отправиться на родину, они должны прилететь домой поздно вечером 18 сентября.

Как отмечает пресс-служба клуба, без приключений не обошлось и перед матчем с «КРС Хейлунцзян». Китайская сторона сильно задержала подачу автобуса к гостинице, в результате рязанская команда прибыла на ледовую арену менее чем за час до игры, до стартового вбрасывания толком не размявшись и пропустив тренерскую установку. Это в качестве одной из причин поражения отметил на пресс-конференции после встречи главный тренер ХК «Рязань» Игорь Жилинский.

Уже 20 сентября ХК «Рязань» предстоит провести первый домашний матч сезона с «Ижсталью».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Источник: Официальный сайт ХК "Рязань" Сообщить об ошибке
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Куньлунь Ред Стар ХК Рязань
Новости. Хоккей
18 сентября 2017, понедельник
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