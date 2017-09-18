Ковальчук, Кронвалль, Хелльберг и Толванен стали лучшими игроками недели в КХЛ

КХЛ определила лучших игроков четвёртой недели регулярного чемпионата.

Когда это закончится? Почему СКА выигрывает все матчи в КХЛ И близок к новому рекорду КХЛ, который вряд ли будет возможно побить!

Лучшим вратарём признан Магнус Хелльберг («Куньлунь Ред Стар»), в двух матчах одержавший две победы и не пропустивший ни одной шайбы. Его сухая серия продолжается и составляет на данный момент 120 минут.

Лучшим защитником признан Стаффан Кронвалль («Локомотив»), вместе с командой одержавший четыре победы в четырёх матчах. Защитник набрал в них 4 (2+2) очка. Оба его гола (в ворота «Автомобилиста» и «Трактора») стали победными. Кронвалль не завершил ни один из этих матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+2». Также на счету защитника восемь блокированных бросков.

Лучшим нападающим признан Илья Ковальчук (СКА), в четырёх матчах одержавший вместе с командой четыре победы и набравший в них 7 (4+3) очков. Нападающий отметился дублем в ворота «Автомобилиста», а его шайба в ворота «Трактора» оказалась победной. Ковальчук не завершил ни один из проведённых матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+3». Также на его счету 19 бросков по воротам.

Лучшим новичком признан нападающий Ээли Толванен («Йокерит»), в трёх матчах одержавший вместе с командой три победы. 18-летний игрок набрал 2 (1+1) очка, его гол в ворота «Амура» стал победным. Он в среднем проводил на льду 15 минут 24 секунды и отметился 10 бросками по воротам.

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