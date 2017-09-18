Чайка: рады, что Демерс будет играть в «Аризоне», он усилит команду

Генеральный менеджер клуба НХЛ Джон Чайка прокомментировал обмен с «Флоридой Пантерз», в результате которого к его команде присоединился опытный защитник Джейсон Демерс. В прошлом сезоне 29-летний Демерс провёл 81 матч и набрал 28 (9+19) очков. Контракт игрока рассчитан до конца сезона-2020/21. Его зарплата составляет $ 4,5 млн в год.



«Мы очень рады, что у нас в защите будет играть Джейсон Демерс. Он техничный хоккеист, играет правым хватом, может отдать пас и поддержать атаку. Он усилит команду», — приводит слова специалиста официальный сайт клуба.

«Аризона» обменяла форварда Макгинна во «Флориду», получив защитника Демерса