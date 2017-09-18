Заплакавшему на матче минского «Динамо» мальчику клуб подарит билеты на сезон

Заплакавшему на матче ХК «Динамо-Минск» мальчику клуб подарит билеты на все матчи сезона, сообщает «БелТА» со ссылкой на пресс-службу команды из Беларуси.



«Мальчика показали во время прямой трансляции, и нас тронули искренние, настоящие эмоции. Сегодня позвонили родители мальчика. Было принято решение подарить им билеты до конца сезона, а юного фаната пригласить завтра на утреннюю тренировку, где ему будет вручён специальный приз», — рассказали в пресс-службе.

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