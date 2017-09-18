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Вестерлунд: «Салават» оказался не таким «голодным», каким нужно быть дома

18 сентября 2017, понедельник. 20:26 Хоккей

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд подвёл итоги после поражения от череповецкой «Северстали» (0:2).

«Мы были не очень голодными, какими должны быть на домашней арене. Все команды в КХЛ хороши. Перед игрой не знаешь, кто победит. Может быть, последние три победы дома сделали нас слишком счастливыми. Мы должны учиться играть, когда мы фавориты матча.

Удаления за нарушение численного состава? Наши игроки были недостаточно голодными, но слишком торопливыми на сменах. Кареев? Я уже думаю, что практически понимаю русский язык, когда вы начали задавать вопрос. Я тоже расстроен за Андрея, потому что он играл хорошо», — цитирует Вестерлунда официальный сайт команды.

Посмотреть видео можно на официальном канале клуба в YouTube.

«Салават Юлаев» проиграл «Северстали» в Уфе, прервав победную серию
Источник: Официальный сайт ХК "Салават Юлаев" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Салават Юлаев ХК Северсталь Эркка Вестерлунд
Новости. Хоккей
18 сентября 2017, понедельник
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